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Пандемия коронавируса нового типа

МВФ прогнозирует снижение дохода на душу населения в 170 странах

Особую обеспокоенность вызывает ситуация в развивающихся странах, заявили в Международном валютном фонде

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Вспышка коронавирусной инфекции приведет к снижению дохода на душу населения в 170 странах, Международный валютный фонд (МВФ) готов использовать все инструменты кредитования для помощи развивающимся странам. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Текст заявления директора распространила в понедельник пресс-служба фонда.

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"Прогноз ужасен. Мы ожидаем снижения мировой экономической деятельности в масштабах, которых не было со времен Великой депрессии (30-х годов прошлого века - прим. ТАСС), - сказала Георгиева. - В этом году в 170 странах будет зафиксировано снижение дохода на душу населения, тогда как еще в прошлые месяцы мы прогнозировали рост дохода на душу населения в 160 экономиках".

По ее словам, особую обеспокоенность вызывает ситуация в развивающихся странах. "Наблюдается рекордное снижение - около $100 млрд, - отметила директор. - Те, кто зависит от сырья, пострадают от снижения экспортных цен. Ориентированные на туризм страны сталкиваются с коллапсом доходов".

МВФ, по ее словам, для помощи развивающимся странам может задействовать свои инструменты кредитования. "Могут потребоваться значительные ресурсы, если давление на рынки продолжится, - отметила Георгиева. - Мы готовы развернуть все наши кредитные возможности, мобилизовать все уровни мировой сети финансовой безопасности для предотвращения этого".

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера. Пандемия привела к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере 3%.

Теги
КитайПандемия коронавируса нового типа
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