ЦБ в марте закупил 9,33 тонны золота в международные резервы

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Банк России в марте закупил 0,3 млн тройских унций (или 9,33 тонны) золота в международные резервы. Об этом говорится в материалах, размещенных на сайте регулятора.

По данным ЦБ РФ, на 1 апреля 2020 года объем запасов монетарного золота в составе международных резервов достиг 73,9 млн чистых тройских унций (2 тыс. 298,55 тонны). На начало марта этот показатель составлял 73,6 млн унций (2 тыс. 289,22 тонны). Таким образом, за месяц ЦБ нарастил запасы золота на 9,33 тонны.

При этом стоимость золота в резервах, по данным регулятора, выросла незначительно и к 1 апреля составила $119,839 млрд против $119,751 млрд месяцем ранее.

С начала 2020 года ЦБ увеличил запасы монетарного золота в международных резервах России на 0,9 млн тройских унций (27,99 тонны).