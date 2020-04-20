Минэнерго договорилось с нефтяниками о квотах на добычу нефти в рамках ОПЕК+

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Министерство энергетики России договорилось с нефтяными компаниями о распределении квот на добычу нефти, сделка ОПЕК+ будет выполнена Россией в полном объеме, сказали ТАСС два источника в отрасли.

"Все уровни доведены с учетом договоренностей в рамках ОПЕК+, Минэнерго довело информацию о сокращении в полном соответствии с условиями", - отметил один из собеседников агентства, но не стал раскрывать условия договоренностей.

Еще один источник агентства подтвердил, что действительно нефтяникам удалось договориться по объемам сокращения. Но подробности он также раскрывать не стал. При этом собеседник заметил, что решение было принято недавно.

Агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что Минэнерго на прошлой неделе разослало нефтяным компаниям распоряжение о сокращении добычи нефти с мая на примерно 20% от уровня февраля 2020 года. Тем не менее собеседники ТАСС, знакомые с принятыми решениями по квотам, отметили, что эти цифры не соответствуют действительности.

На прошлой неделе источники ТАСС сообщали, что Минэнерго направило нефтяникам свои предложения по распределению сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+. Они утверждали, что министерство предлагает компаниям снижать производство пропорционально, то есть в зависимости от доли той или иной компании на рынке. Но на тот момент окончательное решение принято не было, условия распределения квот также не раскрывались.

Россия в рамках соглашения ОПЕК+ обязалась снизить суточную добычу нефти на 2,5 млн баррелей - то есть почти на четверть от текущего объема добычи. Эксперты предупреждали, что некоторые компании могут быть вынуждены закрыть часть фонда, восстановить который будет уже невозможно. Таким образом, часть запасов может быть утеряна.