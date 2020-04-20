В Чечне разработают программу по поддержке собственного производства

ГРОЗНЫЙ, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Чечни разработают программу по поддержке собственного производства и обеспечению продовольственной безопасности в АПК. Об этом на заседании оперативного штаба сообщил председатель правительства региона Муслим Хучиев.

"Усиленными темпами готовится программа. Она будет рассчитана на три года, предусматривает создание овощехранилища, фруктохранилища, дополнительных перерабатывающих мощностей, а также поддержку и развитие существующих предприятий пищевой промышленности", - сказал Хучиев.

По его словам, также направлено обращение в адрес правительства РФ, включающее девять предложений о финансовой поддержке на общую сумму свыше 6,3 млрд рублей.

"Помимо тех отраслей, которые были определены федеральным документом, мы еще дополнительно включили сферу ЖКХ, где сборы упали на 10%. Они испытывают реальные проблемы с выплатой заработной платы, не говоря уже о налоговых отчислениях", - добавил Хучиев.

Ранее власти Чечни в связи с пандемией коронавируса выделили 15 млн рублей единственному в регионе сахарному заводу в городе Аргун на подготовку к производству более чем 6 тыс. т сахара. Кроме того, 33 млн рублей направлено на приобретение семян для раздачи жителям региона с целью развития личного подсобного хозяйства. При поддержке властей вспахано почти 79 тыс. участков.