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Путин обсудил с Мадуро состояние мирового рынка нефти

Президенты России и Венесуэлы подчеркнули большое значение сделки ОПЕК+

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро обсудили ситуацию на мировом рынке нефти, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров.

"При обмене мнениями по ситуации на мировом рынке нефти подчеркнуто большое значение достигнутой в рамках ОПЕК+ договоренности о согласованном снижении нефтедобычи", - говорится в сообщении. 

Путин подчеркнул неприемлемость деструктивного внешнего вмешательства в венесуэльские дела. "Подтверждена поддержка Россией усилий законных властей Венесуэлы по мирному урегулированию внутриполитических разногласий с опорой на общенациональный диалог. Акцентирована неприемлемость деструктивного внешнего вмешательства в венесуэльские дела", - говорится в сообщении.

Путин и Мадуро в разговоре затронули актуальные аспекты дальнейшего укрепления российско-венесуэльского стратегического партнерства, прежде всего в торгово-экономической сфере, сообщила пресс-служба президента РФ. 

Теги
Мадуро, НиколасПутин, Владимир ВладимировичВенесуэлаРоссия
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