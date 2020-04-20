Путин обсудил с Мадуро состояние мирового рынка нефти

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро обсудили ситуацию на мировом рынке нефти, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров.

"При обмене мнениями по ситуации на мировом рынке нефти подчеркнуто большое значение достигнутой в рамках ОПЕК+ договоренности о согласованном снижении нефтедобычи", - говорится в сообщении.

Путин подчеркнул неприемлемость деструктивного внешнего вмешательства в венесуэльские дела. "Подтверждена поддержка Россией усилий законных властей Венесуэлы по мирному урегулированию внутриполитических разногласий с опорой на общенациональный диалог. Акцентирована неприемлемость деструктивного внешнего вмешательства в венесуэльские дела", - говорится в сообщении.

Путин и Мадуро в разговоре затронули актуальные аспекты дальнейшего укрепления российско-венесуэльского стратегического партнерства, прежде всего в торгово-экономической сфере, сообщила пресс-служба президента РФ.