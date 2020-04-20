Энергопотребление в России на третьей неделе самоизоляции снизилось на 1,7%

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Объем энергопотребления в России на неделе с 13 по 19 апреля (третья неделя режима самоизоляции в стране) без учета температурного фактора снизился на 1,7% по сравнению с сопоставимой неделей в 2019 году. Об этом говорится в сообщении "Системного оператора".

На первой неделе самоизоляции (с 30 марта по 5 апреля) энергопотребление в России упало на 4,5%, на второй неделе (с 15 апреля по 21 апреля) - темпы падения замедлились до 3,2%. "Таким образом, на прошлой неделе продолжилось восстановление потребления электроэнергии в ЕЭС России", - отмечает "Системный оператор".

На прошлой неделе замедлились темпы снижения энергопотребления в Москве и Московской области, где две недели подряд оно демонстрировало падение в отличие от большинства других энергосистем, которые снизили темпы падения уже на второй неделе самоизоляции. Но темпы снижения энергопотребления в Москве и Московской области по итогам прошлой недели все равно были самыми высокими - 5,5%.

Единственный регион, где энергопотребление растет, несмотря на введение режима самоизоляции, - это Дальний Восток. На прошлой неделе потребление в энергосистеме Востока выросло на 1,7%.