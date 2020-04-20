"Газпром нефть" начала производить антисептики для более 50 регионов России

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. "Газпром нефть" начала производить антисептические растворы, которые будут поставляться в более чем 50 регионов России. Объем первой партии составил 85 тонн, сообщает компания.

"Для производства и фасовки антисептика используются резервные мощности предприятий "Газпромнефть - смазочные материалы" в Московской области и Нижнем Новгороде. Поставки антисептической продукции "Газпром нефти" будут осуществляться более чем в 50 регионов России", - отмечается в сообщении.

Первые поставки антисептика "Газпром нефть" безвозмездно осуществила медицинским учреждениям Москвы, ХМАО, ЯНАО, Омской, Оренбургской и Томской областей. Также антисептические растворы будут использованы на предприятиях "Газпром нефти".