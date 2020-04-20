Роспатент отменил регистрацию бренда "Яндекс.Афиша" по жалобе Rambler Group

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Палата по патентным спорам Роспатента отменила регистрацию товарного знака "Яндекс.Афиша" по жалобе Rambler Group для большинства категорий товаров и услуг, для которых он был зарегистрирован компанией "Яндекс". Это следует из документа, опубликованного на сайте Федерального института промышленной собственности решения палаты.

Согласно тексту решения, товарный знак "Яндекс.Афиша" на имя ООО "Яндекс" был зарегистрирован в августе 2019 года, при этом структурам Rambler Group товарный знак "Афиша" принадлежит с 2001 года.

Отмечается, что регистрация товарного знака " Яндекс.Афиша" на имя "Яндекса" отменена для компьютеров, устройств для звукозаписи, носителей информации и печатной продукции, а также рекламы, беспроводного вещания, бронирования путешествий, производства кино, кинопроката и разработки программного обеспечения.

В пресс-службе "Яндекса" ТАСС сообщили, что компания не согласна с решением Палаты по патентным спорам. "Мы не согласны с вынесенным решением и будем его обжаловать", - сказали ТАСС в пресс-службе компании.