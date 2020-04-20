Суд отказался закрыть свалку в Ленобласти, проработавшую почти 50 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга отказался по иску Росприроднадзора закрыть переполненный полигон бытовых отходов "Северная Самарка" в Ленинградской области, который был открыт в 1974 году или оштрафовать компанию, эксплуатирующую его. Об этом говорится в решении Арбитражного суда Санкт-Петербурга и области.

Как следует из материалов дела, Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора требовало привлечь компанию ЗАО "Промотходы" к административной ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения"), которая предусматривает штраф или приостановку деятельности, так как посчитало, что компания грубо нарушала требования по обращению с отходами и эксплуатировала полигон, несмотря на то, что еще в конце прошлого года специалисты установили, что он исчерпал свою проектную мощность.

"В удовлетворении заявленного требования отказать", - говорится в решении суда. Как установил суд, в 1971 году был подготовлен проект полигона, который предусматривал, что на нем можно разместить 20 млн кубометров отходов. В 2019 году специалисты Росприроднадзора заключили, что емкость полигона превышена на 6,5 млн куб. м.

Однако суд решил, что доводы ведомства на момент рассмотрения дела несостоятельны, так как экспертизы, на которых основаны выводы о том, что полигон переполнен, проводились на нем в 2006 и 2007 годах и в них нет ссылок на советскую документацию. "Таким образом, при проведении экспертиз источником информации о мощности полигона не мог являться непосредственно сам проект полигона 1971 года. Каких-либо иных документов в подтверждение указанной мощности полигона в 20 млн куб. м. Росприроднадзором не представлено", - отмечается в решении.

В решении также отмечается, что территориальная схема обращения с отходами Ленинградской области предусматривает, что и в текущем году на него продолжат свозить мусор. "В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами Ленинградской области на 2020 году запланировано поступление на полигон ЗАО "Промотходы" 400 тыс. тонн коммунальных отходов с территории Санкт-Петербурга и более 1 млн тонн строительных и прочих отходов", - говорится в документе.

Полигон "Северная Самарка" расположен во Всеволожском районе Ленинградской области. По данным местных СМИ, активисты неоднократно выступали с требованием закрыть его для дальнейшего приема мусора.