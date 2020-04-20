Индекс Мосбиржи и РТС на закрытии торгов снизились на 0,36-0,96%

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Российские биржевые индексы завершили торговый день снижением. Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,36%, до 2525,97 пункта, индекс РТС - на 0,96%, до 1068,32 пункта.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:13 мск вырос на 0,79%, до 74,58 рубля, курс евро - на 0,95%, до 81,14 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне упала на 6,53% - до $26,55 за баррель.

В понедельник российский фондовый рынок продемонстрировал негативную динамику, чему способствовал внешний фон.

"Тенденции к сокращению темпов роста заболеваемости COVID-19 в мире пока не наблюдается, с другой стороны ряд стран, в том числе Германия, Италия, Испания, заявляют о планах поэтапного смягчения карантинных мер", - пояснил финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. Между тем на фоне общего охлаждения аппетитов к покупке риска, а также в свете умеренно скептической оценки рынками сделки ОПЕК+ по антикризисному сокращению добычи нефти ценовая конъюнктура сырья остается стабильно слабой, что оказывает давление на рублевые активы, добавил эксперт.

Помимо ситуации на рынке энергоносителей, продажи в наших акциях были поддержаны динамикой западных фондовых площадок. "Если в Европе основные индексы к вечеру прибавляли в пределах 0,2%, то в США после первых полутора часов торгов Dow Jones и S&P500 потеряли 1% и 0,6% соответственно", - отметил главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

Аутсайдерами торгов выступили обыкновенные и привилегированные акции "Татнефти", упавшие более чем на 6%, и "префы" "Транснефти" (-3,8%). Лучше рынка торговались "Система" и "Яндекс", выросшие на 4,5% и 3,6% соответственно.

Прогноз на вторник

"Завтра участники торгов продолжат осторожны в ожидании новых драйверов для покупок. Вирусный новостной фон, внешние настроения и нефтяной рынок останутся в центре внимания", - отметил Сергей Дейнека.

Из важной статистики во вторник эксперт предлагает обратить внимание на апрельский индекс экономических настроений ZEW в Германии и на продажи вторичного рынка жилья США в марте. В США инвесторы также продолжат следить за финансовыми отчетностями компаний за I квартал. Также в этот день "Русгидро" опубликует результаты операционной деятельности за I квартал 2020 г., а советы директоров "Роснефти" и "Энел Россия" дадут рекомендации по дивидендам за 2019 год.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи завтра сформируется в диапазоне 2490-2560 пунктов, курс рубля к доллару - 74-75,5 рубля.