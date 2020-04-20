Цена нефти WTI впервые в истории опустилась ниже $8 за баррель

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2020 года рухнула на 57% - до $7,85 за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE на 19:26 мск.

Нефть этого сорта впервые в истории опустилась ниже отметки $8 за баррель.

По состоянию на 19:30 мск, майский фьючерс нефти WTI торговался на уровне $7,65 за баррель, что на 58,1% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В свою очередь, цена сорта WTI с поставкой в июне опустилась на 9,9% - до $22,6 за баррель. Нефть марки Brent подешевела на 5,3% - до $26,58 за баррель.

Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи вырос до отметки 74,6 руб. (+0,8%), а евро - до 81,12 руб. (+0,9%).