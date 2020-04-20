Продажи автомобилей в России в 2020 году могут упасть на 50% из-за пандемии

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Продажи новых легковых автомобилей и LCV (легких коммерческих авто) в России в 2020 году при пессимистичном сценарии могут упасть до 50% из-за пандемии коронавируса, при оптимистичном - на 20%, следует из прогноза консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG).

"В РФ ожидается сокращение автомобильного рынка от 20 до 50%", - отмечает директор московского офиса BCG, руководитель направления "Автомобилестроение" в BCG СНГ Эдуард Черкин.

Прогноз BCG предусматривает четыре сценария, в том числе два из них - наиболее вероятные. В их основе лежат данные IHS Markit, согласно которым продажи в РФ в 2020 году ожидались на уровне 1,8 млн штук, а в 2021 году - 1,9 млн штук.

Так, согласно первому, наиболее оптимистичному сценарию, падение продаж авто в РФ в 2020 году составит 19% (до 1,4 млн авто), в 2021 году - 3%. в 2021 году. Наиболее пессимистичный прогноз подразумевает, что продажи в этом году рухнут на 48% (до 900 тыс. автомобилей), а в 2021 году - на 31%.

Сценарии, которые в BCG называют "наиболее вероятными", предусматривают снижение рынка от 25% до 37% в этом году, а в следующем - от 12 до 18%.

"Российские автопроизводители в настоящее время загрузили свои производства и стараются максимально использовать время, пока вирусная ситуация в регионах это позволяет, чтобы максимально отработать до майских праздников и уйти на майские с наполненным стоком готовой продукции. Государство разместило много заказов на коммерческую технику на российские автосборочные предприятия, что помогает сейчас им продолжать активную работу и поддерживает экономическую ситуацию", - отмечает Черкин.

Кроме того, в BCG прогнозируют падение спроса на автомобили в апреле и мае у автодилеров. "Те, кто ослабнет в эти месяцы (3-4) или не справится с управлением кризисом ликвидности, рискуют уйти с рынка", - подчеркивает Черкин.

Ранее правительство включило авторетейл в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за эпидемии коронавируса.