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Эксперты: российской экономике понадобится порядка 7 трлн рублей поддержки в лучшем случае

В экономике страны могут возникнуть структурные изменения, если распространение коронавируса не остановится к середине лета, считает заведующий лабораторией РАНХиГС Алексей Ведев

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Российская экономика может претерпеть структурные изменения, если летом эпидемия коронавируса в стране продолжится. В этом случае для ее восстановления потребуется больше средств, чем заявили власти, - до 7 трлн рублей, считают опрошенные ТАСС эксперты.

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"Здесь трудно, потому что, на самом деле, здесь уже структурные изменения могут возникнуть (если эпидемия не остановится к середине лета - прим. ТАСС)", - сказал заведующий лабораторией РАНХиГС Алексей Ведев. "Нет, недостаточно (2 трлн рублей, выделяемых из ФНБ, - прим. ТАСС). По моим оценкам, в районе 5-7 трлн рублей понадобится при более или менее благоприятном стечении обстоятельств. Имеется в виду, что где-то к середине лета эпидемия сойдет на нет", - добавил он.

На прошлой неделе глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в 2020 году власти потратят из ФНБ около 2 трлн рублей на поддержку экономики. При этом общий объем фискальной поддержки населения, отдельных отраслей и сфер экономики оценивается Минфином более чем в 6,5% ВВП. Из слов Силуанова о том, что в конце 2020 года в ФНБ останется около 7 трлн рублей, следует, что до конца года из него будет потрачено на все меры около 6 трлн рублей.

Структурная перестройка и денежная эмиссия

Заместитель директора Института "Центр развития НИУ ВШЭ" Валерий Миронов соглашается, что выделяемых из ФНБ средств будет недостаточно для предотвращения спада в экономике.

"Поддержка сейчас идет не в тех объемах, что требуют многие. Но нам нужно оставить деньги на структурную перестройку экономики. Выделить порядка 10% ВВП, как в других странах, мы не можем и не должны", - считает Миронов.

"Судя по [прогнозируемому] падению, недостаточно, потому что мы все равно будем падать, уходить в рецессию. Недостаточно с точки зрения, что мы не избежим падения. Вопрос в том, что нужно будет и дальше жить. Можно, конечно, все потратить, всю сферу услуг спасти, но не факт, что спрос на сферу услуг, тот же туризм, будет в тех же объемах, что до кризиса", - добавил он.

По мнению Ведева, если распространение коронавируса в России продолжится и после середины лета, то в экономике могут возникнуть структурные изменения. Несмотря на это, инфляционные риски отсутствуют, что говорит о возможности проведения денежной эмиссии для поддержания экономики. "При сложившейся ситуации я не вижу инфляционной угрозы, поэтому я думаю, можно: частично [взять средства] из ФНБ, провести денежную эмиссию, занять на рынке. В принципе, в районе 2-3 трлн рублей можно просто напечатать. Я не понимаю, почему этот вариант не очень обсуждается", - подчеркнул он.

Внешние займы

России следует занимать на внешних рынках для восполнения дефицита бюджета в случае, если потенциальные кредиторы сами найдут средства, отмечают эксперты.

"Многие эксперты отмечают, что у России есть потенциал для наращивания объемов государственного долга. Об этом также говорил и председатель Счетной палаты. Скорее всего, новые заимствования будут осуществляться, хотя здесь существует вопрос о наличии свободных финансовых средств у потенциальных кредиторов", - сказал руководитель центра региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов.

"Внешние [займы], если удастся, потому что на внешних рынках, конечно, сейчас очень тяжело. Если удастся, то обязательно надо занимать", - соглашается Ведев.

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