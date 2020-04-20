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SK Energy сделала приоритетной цифровую трансформацию в качестве антикризисной меры

Компания начнет работу с внедрения AI-технологий

ТАСС, 20 апреля. Корейский энергопровайдер SK Energy объявил о намерении начать внедрение передовых технологий и оцифровку производственных процессов для повышения эффективности в условиях необходимости удаленной работы. Об этом сообщило издание The Korea Times.

"Беспрецедентный кризис, с которым мы столкнулись, серьезно угрожает долгосрочному выживанию и росту компании. Цифровая трансформация ключевых процессов может стать инструментом, который позволит SK Energy не только преодолеть текущий кризис, но и открыть новые драйверы роста в нефтеперерабатывающей отрасли", - сказал генеральный директор SK Energy Чо Кен-Мок.

Согласно плану проекта, компания начнет работу с внедрения AI-технологий и алгоритмов обработки больших данных на своем заводе в Ульсане. Кроме того, SK Energy намерена ввести цифровое управление процессами переработки отходов и выработки экологически чистой продукции. Ожидается, что успешная реализация проекта и внедрение передовых цифровых технологий позволит компании повысить эффективность работы и уровень готовности к чрезвычайным ситуациям.

Для своих клиентов SK Energy намерена расширять существующие цифровые платформы, включая оцифровку процессов обслуживания для 3 тыс. автозаправочных станций. Таким образом, клиенты смогут заправлять автомобили и электромобили автономно в бесперебойном режиме.

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Республика Корея
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