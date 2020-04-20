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Доля онлайн-торговли в России выросла в 2019 году до 2%

Наибольший показатель зафиксирован в Центральном федеральном округе - 3,2%

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Доля онлайн-торговли от общего объема розничной торговли России по итогам 2019 года возросла на 0,3 п.п. и составила 2%. Об этом говорится в материалах Росстата.

Согласно данным статистического ведомства, наибольший показатель был зафиксирован в Центральном федеральном округе - 3,2%, а наименьший - в Северо-Кавказском федеральном округе - 0,3%.

В Москве доля онлайн-торговли составила 4,3% против 3,2% годом ранее, а в Санкт-Петербурге увеличилась на 0,3 п.п. - до 4,5%. Максимальная доля онлайн-продаж была зафиксирована в Новосибирской области (5,3%).

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