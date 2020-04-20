"Белавиа" с 25 апреля начинает рейсы Минск - Вена

ВЕНА, 20 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Белавиа" с 25 апреля начинает ежедневные рейсы между Минском и Веной. Об этом сообщило в понедельник посольство Белоруссии в Австрии.

"С 25 апреля 2020 года ОАО "Авиакомпания "Белавиа" начинает выполнение ежедневных полетов по маршруту Минск - Вена - Минск", - говорится в сообщении на сайте дипломатической миссии Белоруссии в Вене.

Согласно информации посольства, в понедельник, среду, пятницу и воскресенье (время местное) запланированы следующие рейсы: Минск - Вена (вылет в 08:50, прибытие в 09:50), Вена - Минск (вылет в 10:45, прибытие в 13:40). Во вторник, четверг и субботу (время местное): Минск - Вена (вылет в 14:25, прибытие в 15:25), Вена - Минск (вылет в 16:15, прибытие в 19:10).

Авиабилеты можно забронировать и оплатить на сайте "Белавиа", включая представительство компании в Австрии.

Австрия для борьбы с распространением коронавируса ввела в марте санитарный контроль на границах. Вена запретила авиарейсы из целого ряда стран, включая Россию и Украину. Всем прибывающим из-за границы предписано находиться в самоизоляции в течение 14 дней. Авиакомпания Austrian Airlines приостановила полеты до 17 мая 2020 года.