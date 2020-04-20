Цена нефти WTI впервые в истории опустилась ниже $2

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2020 года рухнула на 94,4% - до $1,02 за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE на 20:34 мск.

Нефть этого сорта впервые в истории опустилась ниже отметки $2 за баррель.

По состоянию на 20:37 мск майский фьючерс нефти WTI торговался на уровне $1,44 за баррель, что на 92,1% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В свою очередь, цена сорта WTI с поставкой в июне опустилась на 13,1% - до $21,75 за баррель. Нефть марки Brent подешевела на 6,9% - до $26,13 за баррель.

Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи вырос до отметки 74,98 рубля (+1,3%), а евро - до 81,47 рубля (+1,4%).