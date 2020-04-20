Минфин США просит бизнес сообщать о невозможности соблюсти сроки для исключений из санкций

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США просит бизнес уведомлять о невозможности соблюсти сроки исключений из американских санкций из-за влияния пандемии COVID-19 (болезни, вызываемой коронавирусом нового типа). Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении ведомства.

Ранее Минфин США опубликовал ряд исключений из рестрикций в контексте "предоставления гуманитарного содействия" в отношении Венесуэлы, Ирана, КНДР, Кубы, Сирии и России.

"Управление призывает лиц (в том числе финансовые институты и другой бизнес), затронутых влиянием пандемии, как можно скорее уведомить в случае возможного несоблюдения сроков. Это включает необходимость составления отчетов в течение десяти рабочих дней", - отмечается в сообщении OFAC.

Россия не признает односторонние санкции США, напоминая, что легитимными являются только одобренные СБ ООН меры.