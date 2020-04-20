{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Обновлено 

Цена нефти Brent торгуется ниже $26 за баррель

Стоимость нефти этой марки на бирже ICE в Лондоне теряет 7,9%

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила падение до 7,9% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла уровня $25,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:12 мск.

В последний раз нефть сорта Brent находилась ниже $26 за баррель 2 апреля текущего года.

По состоянию на 21:20 мск, сорт Brent торговался на уровне $25,53 за баррель (-9,1%). В свою очередь, нефть марки WTI с поставкой в июне потеряла 16,5%, достигала отметки в $20,9 за баррель.

Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи вырос до 75,18 руб. (+1,6%), а курс евро - до 81,64 руб. (+1,6%).

Теги
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Реклама на ТАСС
Ситуация с ценой на нефть WTI
Цена майского фьючерса WTI опустилась до $0,01
Стоимость нефти этой марки впервые в истории достигла нулевой отметки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС