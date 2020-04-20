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Вологодская область намерена увеличить сбор зерна, картофеля и овощей на 1,5-9,5%

Из бюджета области хозяйствам предоставлена господдержка в сумме 954 млн рублей

ВОЛОГДА, 20 апреля. /ТАСС/. Хозяйства южных районов Вологодской области приступили к посевной кампании. Посевные площади в этом году увеличены на 0,3%, до 351 тыс. га, хозяйства планируют получить больше зерна, картофеля и овощей на 1,5-9,5%, сообщил в понедельник заместитель губернатора области Михаил Глазков.

"В посевную кампанию вступили хозяйства семи южных районов области. Посевная площадь увеличена на 0,3% - до 351 тыс. га, аграрии намерены произвести не менее 195 тыс. тонн зерна (увеличение на 1,5% в сравнении с показателем прошлого года), 69 тыс. тонн картофеля (+0,5%), 16 тыс. тонн овощей открытого и защищенного грунта (+9,5%), 3,91 тыс. тонн льноволокна (рост в 3 раза, но в 2019 году был неурожай из-за холодного и дождливого лета) и полностью обеспечить кормами сельскохозяйственных животных - 23 центнера на одну корову (+2,2%)", - сообщил Глазков на оперативном совещании областного правительства.

По его данным, на подготовку и проведение посевной хозяйства направят 1,8 млрд рублей, которые пойдут на приобретение удобрений, горюче-смазочных материалов, запчастей, семян и др. Из бюджета области хозяйствам предоставлена господдержка в сумме 954 млн рублей. Минсельхоз России одобрил для Вологодской области кредиты по льготным ставкам на сумму 1,36 млрд рублей.

"Хозяйства полностью обеспечены семенами, и качество их выше, чем в прошлом году. Завезено 29,7 тыс. тонн удобрений или 85% от потребности. Закуплено более половины ГСМ, остальное закупается по мере необходимости, причем апрельские цены на ГСМ снизились на 5-7% в сравнении с ценами на январь-март. Техника готова на 90%, приобретено 124 единицы новой техники. Везде положительная динамика по увеличению площадей по зерновые культуры, картофель, овощи и лен. С весенней посевной кампанией хозяйства области справятся", - сказал Глазков.

Губернатор Олег Кувшинников поручил провести посевные работы строго с соблюдением санитарно-эпидемических норм и правил, чтобы уберечь персонал от коронавирусной инфекции.

Сельскохозяйственные предприятия включены в список из 96 системообразующих предприятий региона, чью работу нельзя останавливать на период ограничений в связи с пандемией коронавируса. Около половины производимого в регионе молока, молочной и другой сельхозпродукции поставляется в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и другие регионы России, отмечал ранее губернатор.

Теги
РоссияВологодская область
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