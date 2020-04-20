Стоимость нефти WTI на торгах в США впервые достигла отрицательных значений

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /ТАСС/. Стоимость техасской светлой нефти (WTI) в понедельник впервые достигла отрицательных значений на торгах в США. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской товарной биржи.

К 14:24 по местному времени (21:24 мск) цена поставок энергоносителя в мае оказалась на отметке минус $13,98. Снижение оценивается в 176,52%.

Как отмечает телеканал CNBC, стоимость нефти WTI никогда в истории США не достигала отрицательных значений. Одной из главных причин этого считаются опасения, что в США в краткосрочной перспективе не хватит хранилищ для данного энергоносителя. Вместе с тем стоимость поставок WTI в июне колеблется на уровне $20.

На бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2020 года торгуется в отрицательных значениях, следует из данных торговой площадки на 21:50 мск.

В минимуме торгов стоимость майского фьючерса WTI достигала минус $40,32 за баррель.

В свою очередь, цена июньского фьючерса WTI опустилась до $20,85 за баррель (-16,7%), а сорта Brent - до $25,86 за баррель (-7,9%).