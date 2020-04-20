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Пандемия коронавируса нового типа

ВОЗ и ВТО призвали страны не препятствовать торговле медицинскими материалами

Правительства должны избегать мер, которые могут нарушить цепочки поставок, считают в организациях

ЖЕНЕВА, 20 апреля. /ТАСС/. Торговля медицинскими материалами в условиях пандемии должна оставаться настолько открытой и предсказуемой, насколько возможно. С таким призывом обратились в понедельник к мировому сообществу генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус и генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу.

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В совместном заявлении, распространенном в Женеве, они напомнили, что от решений государств в сфере торговой политики зависит, будут или нет медицинское оборудование и материалы поставлены в страны, где они крайне необходимы. "Сохранение торговли в области технологий здравоохранения настолько открытой и предсказуемой, насколько это возможно, является жизненной необходимостью. Это поможет странам отреагировать на сегодняшний кризис", - констатировали руководители ВОЗ и ВТО.

Они считают, что любые шаги государств, направленные на охрану здоровья населения, но ведущие при этом к ограничению международной торговли, должны быть "целенаправленными, пропорциональными, транспарентными и временными". "Правительства должны избегать мер, которые могут нарушить цепочки поставок и негативно повлиять таким образом на самых бедных и уязвимых людей, особенно в развивающихся и наименее развитых странах", - говорится в заявлении.

Главы двух организаций призвали государства "продолжать делиться информацией о мерах, принимаемых в отношении ВОЗ и ВТО, в соответствии с установленными механизмами транспарентности". "Глобальные действия, солидарность и международное сотрудничество нужны сейчас как никогда", - подчеркнули они.

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ШвейцарияПандемия коронавируса нового типа
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