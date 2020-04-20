Правительство определило поставщиков машин скорой помощи регионам России

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Правительство определило "Форд Соллерс", ГАЗ и УАЗ единственными поставщиками 1 258 автомобилей скорой помощи для регионов РФ. Соответствующее распоряжение 18 апреля подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Закупки в 2020 году будет осуществлять Минпромторг РФ. Перечень единственных исполнителей осуществляемых закупок состоит из трех компаний - ООО "Форд Соллерс Елабуга", ООО "Автомобильный завод "ГАЗ" и ООО "Ульяновский автомобильный завод". Автомобили будут поставляться во все регионы РФ.

Ранее правительство России выделило из своего резервного фонда 5,2 млрд рублей на закупку 1 200 автомобилей скорой медицинской помощи для регионов страны.

Позже Мишустин поручил Минпромторгу, Минфину и Минздраву внести предложения о финансировании закупок автотранспорта для медучреждений и врачей сельской местности.