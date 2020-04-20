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Депутат Курской облдумы увеличил доход за 2019 год более чем в 270 раз

Доход Павла Грешилова составил свыше 577 млн 446 тыс. рублей

КУРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Депутат Курской областной думы Павел Грешилов задекларировал доход за 2019 год на сумму свыше 577 млн 446 тыс. рублей, сообщается в сведениях о доходах депутатов, опубликованном в понедельник на сайте регионального парламента. В сравнении с 2018 годом доходы Грешилова выросли в 271 раз.

"Декларированный доход [Грешилова] за 2019 год - 577 млн 446 тыс. 848 рублей", - говорится в документе. За 2018 год депутат задекларировал доход на сумму более 2 млн 127 тыс. 286 рублей.

37-летний Грешилов, избранный депутатом Курской областной думы по одномандатному округу в 2016 году, задекларировал за 2019 год самый высокий доход среди депутатов регионального парламента.

За прошедший год к собственности Грешилова - земельному участку под индивидуальное жилищное строительство (1/2 доли) площадью 1 398 кв. м, жилому дому (1/2 доли) площадью 178,8 кв. м, квартире в 78,2 кв. м, нежилому помещению площадью 277,5 кв. м прибавились земельный участок под ИЖС в индивидуальном владении на 2 176 кв. м, жилой дом на 44,9 кв. м. Как и в 2018 году, Грешилов по-прежнему владеет легковым автомобилем Mercedes-Benz.

По данным системы "Спарк", Павел Грешилов являлся совладельцем с 1% и 1,23% долей в уставных капиталах ООО "Гринн Энергосбыт" и ООО "Электроника", которые являются дочерними компаниями АО "Корпорация "Гринн". В 2019 году 100% акций корпорации приобрело ООО "Паб".

Теги
РоссияКурская область
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