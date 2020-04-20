Эксперты объяснили причину падения цены нефти WTI ниже нуля

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки WTI (West texas intermediate) с поставкой в мае 2020 года рухнула до отрицательного значения, однако подобная ситуация носит краткосрочный характер, а ее возникновение связано со спецификой торгов на бирже, пояснили ТАСС опрошенные эксперты.

"Это классический корнер - ситуация на бирже, когда нужно срочно закрыть убыточную позицию, которую ты не можешь поставить и приходится ее закрывать по любой цене. Ты либо должен выйти на контракт, либо должен выйти на поставку, но на поставку выйти не можешь, потому что хранилище переполнено уже, поэтому нужно закрывать", - сказал аналитик "Финама" Алексея Калачева, отметив, что часть игроков на бирже сейчас фиксируют огромную прибыль, другие же терпят еще большие убытки.

Нефть марки WTI добывается в Техасе и используется в основном для производства бензина. Ее стоимость обычно отличается в меньшую сторону от Brent, на которую куда в большей степени ориентируется мировой рынок, в том числе российская Urals. Это связано с тем, что фьючерсы на WTI напрямую связаны с физическими поставками, в отличие от Brent.

Эксперты пояснили, что торги майским фьючерсом WTI заканчиваются 21 апреля, с чем и связано резкое падение цены за сутки. При этом обвал цен до исторического минимума вызван еще и тяжелой ситуацией на рынке.

А что с Brent и российской нефтью Urals?

Аналитики допустили, что цена на нефть сорта Brent с поставкой в мае может упасть ниже $10 за баррель по аналогии с резким падением майского фьючерса WTI, однако даже если это и произойдет, то ситуация будет носить исключительно временный характер.

"Ситуация на физическом рынке остается очень тяжелой, особенно пока сделка ОПЕК+ не начала действовать, поэтому нельзя исключить, что и Brent, и Urals ненадолго упадут ниже $10", - отметил директор отдела корпораций международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук в свою очередь заметил, что прогнозировать ситуацию с ценами сложно, но допустил, что сценарий для Brent может произойти по аналогии с WTI. "Цена может тоже дойти до ноля, это же спекуляционный краткосрочный элемент", - сказал он, добавив, что на резкие скачки цен на фьючерсы в текущей ситуации влияют не только скорая экспирация, но и ситуация на рынке в целом.

Другое мнение у аналитика "Финам" Алексея Калачева. Он признал, что такое развитие событий возможно и для нефти марки Brent, но в настоящий момент он не видит каких-либо причин для повторения такой же ситуации. "Это крайне маловероятно", - позитивно заключил он.