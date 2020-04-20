Сенат Конгресса 21 апреля может одобрить новый пакет помощи малому бизнесу

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Сенат Конгресса США соберется 21 апреля на заседание для рассмотрения нового пакета помощи малому бизнесу, пострадавшему из-за последствий распространения коронавируса. Выделение средств в размере около $300 млрд предполагалось одобрить еще в понедельник, однако республиканцы и демократы в верхней палате пока не пришли к договоренности.

"Прошло четыре дня (с 16 апреля - прим. ТАСС) с тех пор, как [прошлые] средства закончились. Республиканцы в течение недели пытались профинансировать эту программу по сохранению рабочих мест. Но демократы ее заблокировали, - заявил в понедельник глава республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл в Twitter. - Сенат соберется завтра (21 апреля - прим. ТАСС), надеюсь, что в итоге мои коллеги позволят одобрить помощь". В случае одобрения пакет будет еще рассматриваться в Палате представителей.

Президент США Дональд Трамп подписал 27 марта закон о стимулирующих экономику мерах в размере более $2 трлн, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса. Документ предусматривает выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Около $350 млрд направлено на кредиты малому бизнесу, которые не нужно возвращать, если они используются для выплаты заработной платы или выплаты процентов по ипотечным кредитам и арендной платы. Данная сумма 16 апреля была исчерпана.