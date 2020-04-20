Производители просят кабмин временно отменить штрафы за недопоставку продуктов в магазины

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Представители союзов, объединяющих производителей продуктов питания, обратились к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой закрепить в договорах поставки мораторий на штрафы за недопоставку продуктов. Копия письма есть в распоряжении ТАСС.

"... Отраслевыми союзами подготовлен проект комплекса мер, которые необходимо принять для сохранения финансово-экономической стабильности компаний в текущих условиях <...> В области отношений хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки продовольственных товаров и их продажи, необходимо обязать торговые сети закрепить в договорах поставки положения, которые устанавливали бы мораторий на применение штрафных санкций и неустоек за недопоставку и несвоевременную поставку продовольственных товаров, а также на проведение акций по продвижению таких товаров по сниженной цене", - отмечается в документе.

Подписи под ним поставили председатель правления Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар) Андрей Бодин, президент Ассоциации производителей муки "Русская мука" Наталья Загорская, гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов, гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов.

Авторы письма предлагают ввести мораторий на изменения законодательства, в том числе наднационального (технические регламенты Таможенного союза), которые осложняют ведение бизнеса, а также отсрочить вступление в силу отдельных нормативных документов. В частности, по их мнению, необходимо отказаться от расширения системы маркировки на новые отрасли, в том числе молочную и производства упакованной воды. Кроме того, они считают необходимым установить мораторий на введение новых экологических и утилизационных сборов и доработать концепцию расширенной ответственности производителя с участием бизнес-сообщества, а также временно отменить требования для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в части обязательности получения комплексного экологического разрешения.

Производители продуктов просят правительство временно отменить ввозные таможенные пошлины на приоритетные товары, в том числе оборудование, сельхозтехнику и запасные части к ним, ингредиенты к кормам (аминокислоты, витамины и т. д.), ветеринарные препараты, сырье и полуфабрикаты и прочее. В письме также говорится о необходимости увеличения объемов господдержки по направлению "льготное краткосрочное кредитование", увеличении лимитов на одного заемщика по данному направлению и рассмотрении возможности снижения максимальной кредитной ставки до уровня 2%.

Авторы документа просят также о ряде налоговых льгот, проведении мониторинга и контроля цен на минеральные удобрения, средства защиты растений, ГСМ и энергоносители для сельскохозяйственных предприятий и перерабатывающей промышленности, введении практики ускоренных процедур при таможенном оформлении импорта семенного материала, средств защиты растений, запчастей для сельхозтехники и установлении упрощенных процедур пересечения границ РФ для российских и иностранных работников профессий, обеспечивающих непрерывную деятельность предприятий отрасли. Еще одной просьбой является стабильное и приоритетное обеспечение предприятий АПК и пищевой промышленности средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами, бесконтактными термометрами.