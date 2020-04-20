Минпромторг не считает возможным отменять штрафы за недопоставку продуктов

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Минпромторг не поддерживает инициативу производителей продуктов ввести мораторий на штрафы за недопоставку в магазины, сообщил ТАСС статс-секретарь, замглавы министерства Виктор Евтухов.

Представители союзов, объединяющих производителей продуктов питания, ранее направили письмо с такой просьбой председателю правительства Михаилу Мишустину.

"Для дальнейшего сохранения продовольственной безопасности нашей страны и недопущения роста цен на продукты питания не считаем возможным принимать решения, существенно облегчающие условия ведения бизнеса поставщикам продуктов, но при этом ухудшающие эти же условия для организаций торговли, реализующих их конечному потребителю. В непростых условиях пандемии нам особенно важно сохранить равные условия для всей цепочки - от производства продуктов питания до их поступления на полки магазинов", - сказал он.

Евтухов отметил, что опыт введения различных мораториев существует и без мер государственного регулирования, и заключается он в первую очередь в добровольном характере такой практики. "Уверен, именно добровольный характер самоограничений в рамках юридически обязательных до обеих сторон положений договора поставки, предложенный торговыми сетями, защищает покупателей от отсутствия товара на полках и не разбалансирует отношения с поставщиками. Любое навязывание жестких правил игры в этой части грозит массовыми нарушениями договоров поставки, что скажется на простых гражданах - покупателях продукции", - считает он.

Отсутствие позитивного опыта

По словам Евтухова, мораторий на штрафы уже вводился торговыми сетями в марте в связи с ажиотажным спросом на ряд продовольственных товаров: гречку, муку, сахар, рис, макаронные изделия и другие. "При этом торговля рассчитывала, что и поставщики ответственно отнесутся к сложившейся ситуации и задействуют все ресурсы для обеспечения своевременных поставок качественных товаров и выполнения общих обязательств перед потребителями. Однако после введения моратория предприятия торговли сразу же столкнулись с отказами ряда поставщиков в отгрузке товаров, а также с требованиями повышения закупочных цен", - пояснил он.

И добавил, что тогда поставщики затребовали повышение цен по наиболее востребованным у населения категориям - на сахар (до 12%), молочную продукцию (на 15%), соусы, масло, маргарин (10-25%), макаронные изделия (до 20%), муку (до 26%), хлебобулочную и кондитерскую продукцию (на 20-27%), чай (до 27%), гречку (до 29%), рис (до 40%).

По его словам, помимо повышения цен на эти товары, поставщиками также было заявлено повышение цен на рыбную, мясную, колбасную продукцию, мясные консервы, соль и другие категории продовольственных товаров - до 10%. В крупных федеральных торговых сетях число поставщиков, заявивших повышение цен, на сегодняшний день достигает 30% от их общего количества, отметил Евтухов. "Информацию о принуждении к повышению цен от торговых сетей мы в Минпромторге уже получили, а также она была направлена организациями торговли в Минсельхоз России, ФАС России и в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. По всем ситуациям будет или уже идет разбирательство", - заявил он.

Евтухов напомнил, что с учетом сохранения в ряде регионов повышенного спроса на отдельные виды товаров и объективные сложности добросовестных производителей и поставщиков продукции при выполнении заказов торговые сети - члены Ассоциации розничной торговли (АКОРТ) 3 апреля посчитали возможным продлить действие моратория и не применять к добросовестным поставщикам штрафные санкции за недопоставку товаров, возникшую вследствие ограничений, установленных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Речь об ограничениях передвижения транспорта, работы предприятий и других, мешающих своевременным поставкам. Он также добавил, что ведущие торговые сети выступили также с инициативой обнулить торговые наценки на отдельные социально-значимые категории товаров и призвали к таким же действиям поставщиков таких товаров.

Отсрочка маркировки

Минпромторг считает возможной отсрочку введения маркировки только для новых товарных групп, заявил Евтухов.

Ранее представители союзов, объединяющих производителей продуктов питания, направили письмо председателю правительства Михаилу Мишустину, в котором предложили отказаться от расширения системы маркировки, в том числе на молочную и отрасль производства упакованной воды.

"Речь в сложившихся условиях экономического кризиса может идти о переносе сроков введения маркировки новых групп товаров. Однако в целом уже принятые решения по маркировке значимых для потребителя товаров (таких как питьевая вода, молочные продукты) должны оставаться неизменными, так как это часть последовательной и разумной государственной политики, направленной на формирование безопасного для покупателей потребительского рынка", - сказал он.

Евтухов подчеркнул, что Минпромторг делает все возможное для упрощения работы малого бизнеса. "Мы регулярно встречаемся c отраслевыми ассоциациями, рассматриваем их предложения и стараемся улучшить проект маркировки. Большинство конструктивных предложений бизнеса уже учтены и привели к изменениям работы системы, существенному упрощению и удобству для бизнеса", - сказал он.

Замминистра добавил, что необходимо внедрить проект таким образом, чтобы не оставить возможностей и лазеек для продолжения нелегальной деятельности. "Маркировка должна привести к снижению или полному уходу нелегального оборота с рынка, чего мы и добиваемся", - заключил Евтухов.

Система маркировки

В России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С 1 июня 2020 года предусмотрена обязательная маркировка молочной продукции, а с 1 июля - маркировка лекарств.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров.

Оператор системы - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), созданный на основе государственно-частного партнерства.