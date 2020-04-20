Медведев считает целесообразным продавать нефть на мировом рынке по принципу take or pay

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев призвал перейти к принципу take or pay (бери или плати) в мировой торговле нефтью. При этом он заподозрил картельный сговор в обвале нефтяных котировок в понедельник.

"То, что мы наблюдаем в отношении нефтяных фьючерсных контрактов, очень напоминает картельный сговор", - написал он на своей странице в Facebook.

"С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay. Готовы обсуждать этот вариант с нашими партнерами", - заявил Медведев.

В понедельник стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2020 года рухнула почти на 100% - до $0,01 за баррель, свидетельствовали данные лондонской биржи ICE на 20:56 мск. Нефть WTI впервые в истории достигла нулевой отметки. Срок окончания обращения майского фьючерса - 21 апреля.

Нефть марки WTI добывается в Техасе и используется в основном для производства бензина. Ее стоимость обычно отличается в меньшую сторону от Brent, на которую куда в большей степени ориентируется мировой рынок, в том числе российская Urals. Это связано с тем, что фьючерсы на WTI напрямую связаны с физическими поставками, в отличие от Brent.