Фондовые торги в США закрылись снижением индексов

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /ТАСС/. Ключевые индексы снизились в понедельник по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones упал на 592,05 пункта (2,44%) и остановился на отметке 23 650,44 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 51,40 пункта (1,79%) и оказался на отметке 2 823,16 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 89,41 пункта (1,03%), до 8 560,73 пункта.

Стоимость нефти марки WTI впервые в истории США достигла на Нью-Йоркской товарной бирже отрицательных показателей. К 16:36 по времени Восточного побережья США (23:36 мск) цена поставок энергоносителя в мае снизилась на $35,97 (196,88%), до минус $17,7. Стоимость поставок в июне подешевела примерно до $20 за баррель.

Как отметили специалисты аналитической компании S&P Global Platts, падение стоимости нефти обусловлено опасениями относительно того, что многие хранилища в США могут вскоре быть заполнены. В связи с этим некоторые участники торгов готовы заплатить за вывоз нефти. Как констатировал аналитик компании Дейв Эрнсберг, стоимость WTI "никогда не падала больше, чем на 100%, что произошло сегодня". "Не думаю, что кто-то из нас может поверить в то, что произошло, - приводит его слова агентство Associated Press. - Это меняет все экономические принципы торговли нефтью".