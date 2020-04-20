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Пандемия коронавируса нового типа

Большинству предприятий штата Теннесси разрешили возобновить работу с 1 мая

Срок действия режима самоизоляции в штате истекает 30 апреля и продлеваться не будет

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /ТАСС/. Ограничительные меры, введенные в штате Теннесси в связи с пандемией нового коронавируса, решено отменить для большинства предприятий 1 мая. Об этом говорится в распоряжении губернатора штата Билла Ли, опубликованном в понедельник на его сайте.

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Губернатор напомнил, что срок действия режима самоизоляции в Теннесси истекает 30 апреля и продлеваться не будет. "Губернатор Билл Ли сегодня объявил о том, что предписание всем жителям находиться дома истекает 30 апреля, а большинству частных предприятий в 89 округах разрешено открыться 1 мая", - говорится в документе. В нем оговорена возможность некоторых фирм возобновить работу уже 27 апреля.

Ли намерен сформировать рабочую группу, чтобы во взаимодействии с врачами и бизнесменами подготовить рекомендации, которые необходимо будет соблюдать при возобновлении работы малых, средних и крупных предприятий в штате. При этом будет учитываться специфика каждого округа.

На территории США работают лишь реализующие товары первой необходимости магазины и аптеки. Рестораны и кафе принимают заказы только навынос. Спортзалы, музеи, учебные заведения, кинозалы и театры закрыты.

Президент США Дональд Трамп 16 апреля объявил, что власти приступают к "открытию страны". Администрация обнародовала новые рекомендации для поэтапной отмены мер, введенных из-за коронавируса.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано более 776,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 41 313 человек, выздоровел 71 921.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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