Медведев на площадке "Единой России" обсудит с НКО меры их поддержки

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Председатель "Единой России", зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во вторник проведет онлайн-встречу с представителями некоммерческих организаций, посвященную вопросам поддержки социально ориентированных НКО в условиях пандемии нового коронавируса.

Как сообщила пресс-служба единороссов, встреча пройдет на площадке федерального ситуационного центра партии по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса.

"Основным вопросом повестки станет поддержка НКО в период пандемии. Вместе с представителями федеральных и региональных некоммерческих организаций, в числе которых волонтерские, благотворительные, правозащитные и другие объединения, будут выработаны дополнительные антикризисные меры, направленные на помощь социально ориентированным НКО", - проинформировали в пресс-службе, уточнив, что в обсуждении также примут участие представители профильных ведомств, в том числе Минэкономразвития РФ.

Президент РФ Владимир Путин ранее дал поручение правительству реализовать дополнительные меры поддержки социально ориентированных НКО, участвующих в мероприятиях по поддержке граждан в связи с распространением коронавируса. Комплекс мер по поддержке этих НКО был также разработан "Единой России", он направлен премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.