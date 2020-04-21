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В АКРА ожидают снижения реального ВВП России на 4-4,5% в 2020 году

В Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве ожидают восстановление на 2-3% в 2021 году

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в рамках базового макропрогноза для России ожидает в 2020 году падения реального ВВП на 4-4,5% с последующим восстановлением на 2-3% в 2021 году, следует из материалов агентства.

"С учетом этих допущений базовый сценарий для России предполагает снижение реального ВВП на 4-4,5% в 2020 году и восстановление на 2-3% в 2021-м. Пессимистичный сценарий предусматривает падение реального ВВП на 7-7,5% и начало восстановления экономики лишь в 2022-м", - говорится в материалах.

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В отношении мировой экономики АКРА прогнозирует в рамках базового сценария в 2020 году ее падение на 2,6% с дальнейшим ростом на 3,6% в 2021 году, в пессимистическом сценарии - падение на 3,8% в 2020 году и восстановление на 0,8% в 2021 году.

Базовый сценарий основан на предположении, что карантинные ограничения примут периодически повторяющийся характер и будут полностью сняты в случае появления эффективного лекарства, или когда большая часть населения перенесет заболевание или вакцинируется и таким образом приобретет иммунитет.

При этом в АКРА считают, что длительность восстановления экономики РФ критическим образом зависит от того, насколько банковская система будет способна закрыть разрывы ликвидности в пострадавших трудоемких отраслях, а также от того, будет ли государство увеличивать поддержку потребительского спроса.

В агентстве отмечают, что в отличие от 2014-2015 годов, когда кризис ликвидности и доверия возник именно в банковской системе и под вопросом была ее собственная устойчивость, текущий кризис ликвидности возник в первую очередь в секторе пассажирских перевозок, в сфере "социальных" услуг, а также у малых и средних предприятий различных отраслей. При этом поддержка бизнеса налоговыми стимулами в размере 0,6-0,7% ВВП покрывает лишь малую часть реальных потребностей компаний в ликвидности.

Так, по оценкам АКРА, в указанных уязвимых отраслях в условиях отсутствия кризиса порядка 3-7% ВВП суммарно должно было бы быть направлено на выплату заработных плат, оплату аренды и процентные платежи второго квартала, не покрытые депозитами.

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