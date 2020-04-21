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Грузооборот морских портов России в 2019 году составил 76% проектной мощности

Речь идет, по данным Счетной палаты, о 840,3 млн тонн

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Грузооборот морских портов России по итогам 2019 года составил 76% от их проектной мощности, следует из пресс-релиза Счетной палаты РФ по итогам проверки степени реализации инвестиционных проектов в этой сфере.

"Фактический уровень грузооборота в морских портах значительно ниже их проектной мощности. По итогам 2019 года грузооборот составил 840,3 млн тонн или 76% от проектной мощности. Это свидетельствует о необходимости совершенствования порядка прогнозирования объемов грузооборота, в том числе учета при этом изменяющейся конъюнктуры мировых товарных рынков, при планировании мероприятий по развитию морских портов", - заявил аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов, слова которого приводятся в сообщении.

Проекты развития морских портов реализуются за счет федерального бюджета и частных инвестиций. Государство строит подходные каналы, акватории и причалы, а частные инвесторы обустраивают их объектами портовой инфраструктуры, и инвестиционная активность частных инвесторов напрямую зависит от степени развития объектов федеральной собственности в портах, подчеркнули в ведомстве. При этом в 2016-2019 годах из запланированных 36 объектов госсобственности были построены и введены в эксплуатацию только 13. По словам Богомолова, уровень внебюджетного финансирования в 2016-2019 годах упал с 50% до 14% от установленных показателей.

"Например, незавершение Росморпортом в 2019 году работ в морском порту Ванино задерживает ход строительства инвестором транспортно-перегрузочного угольного терминала в бухте Мучке стоимостью 24 млрд рублей с ростом мощностей порта на 12 млн тонн, запланированного к вводу на сентябрь этого года", - отметил аудитор.

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