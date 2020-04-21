В АКРА оценили среднегодовую цену нефти Urals в $25 за баррель в 2020 году

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Среднегодовая цена на нефть марки Urals в 2020 и 2021 годах составит $25 и $35 за баррель соответственно при пессимистичном сценарии развития событий, к 2024 году ее стоимость вырастет до $47. Об этом говорится в материале Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) "Вопросы и уроки экономического кризиса 2020 года".

В 2019 году среднегодовая цена Urals составляла $63,7 за баррель.

"В случае особенно глубокого экономического шока страны будут склонны действовать скоординорованно в течение более длительного периода времени, тогда как восстановление экономики сделает выгодность сделки для всех сторон менее очевидной. Соответственно, в зависимости от макроэкономического сценария ограничения по добыче будут смягчаться, либо будут полностью сняты в 2021 году. В 2020-м среднегодовые цены на нефть составят $25/$35/$35 за баррель в пессимистичном, базовом и оптимистичном сценариях соответственно", - говорится в материале.