В АКРА оценили среднегодовую цену нефти Urals в $25 за баррель в 2020 году

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Среднегодовая цена на нефть марки Urals в 2020 и 2021 годах составит $25 и $35 за баррель соответственно при пессимистичном сценарии развития событий, к 2024 году ее стоимость вырастет до $47. Об этом говорится в материале Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) "Вопросы и уроки экономического кризиса 2020 года".
В 2019 году среднегодовая цена Urals составляла $63,7 за баррель.
"В случае особенно глубокого экономического шока страны будут склонны действовать скоординорованно в течение более длительного периода времени, тогда как восстановление экономики сделает выгодность сделки для всех сторон менее очевидной. Соответственно, в зависимости от макроэкономического сценария ограничения по добыче будут смягчаться, либо будут полностью сняты в 2021 году. В 2020-м среднегодовые цены на нефть составят $25/$35/$35 за баррель в пессимистичном, базовом и оптимистичном сценариях соответственно", - говорится в материале.
Аналитики ожидают, что по итогам текущего кризиса от российского правительства не потребуется фундаментальная консолидация бюджета, как в 2014 году, что устранит риски снижения государственного потребления и сдерживающего эффекта для роста экономики.
Судя по публичным заявлениям, Минфин по-прежнему действует в рамках бюджетного правила, которое в условиях рецессии не предусматривает увеличения расходов в размере, превышающем дополнительные ненефтегазовые доходы и дополнительные поступления от приватизации. В агентстве не ожидают в 2020 году появления подобных поступлений за исключением возврата части расходов на покупку акций Сбербанка (около 0,3% ВВП).
Отсутствие формальной возможности компенсировать негативный эффект от снижения цены на энергоресурсы за счет увеличения расходов приводит к тому, что в России в качестве основной меры бюджетной поддержки используются налоговые стимулы, отмечают эксперты.
"Если по мере развития кризисных явлений в российской экономике будет принято решение о необходимости расширения поддержки, то действие бюджетного правила может быть приостановлено", - прогнозируют аналитики.
Более того, в агентстве допускают применение иностранных практик изменения бюджетного правила, получивших распространение после кризиса 2008-2009 годов. "Они ("бюджетные правила второго поколения") в явной форме включают в себя условия, допускающие возможность приостановки действия бюджетного правила, или содержат контрциклические компоненты, которые позволяют существенно смягчить бюджетную политику в условиях кризиса. В результате смягчение политики происходит без изменения или нарушения бюджетного законодательства, что в долгосрочной перспективе повышает доверие как к бюджетному правилу, так и государству в целом", - говорится в исследовании.