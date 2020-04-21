{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В АКРА оценили среднегодовую цену нефти Urals в $25 за баррель в 2020 году

В Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве полагают, что к 2024 году ее стоимость может вырасти до $47 за баррель

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Среднегодовая цена на нефть марки Urals в 2020 и 2021 годах составит $25 и $35 за баррель соответственно при пессимистичном сценарии развития событий, к 2024 году ее стоимость вырастет до $47. Об этом говорится в материале Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) "Вопросы и уроки экономического кризиса 2020 года".

В 2019 году среднегодовая цена Urals составляла $63,7 за баррель.

"В случае особенно глубокого экономического шока страны будут склонны действовать скоординорованно в течение более длительного периода времени, тогда как восстановление экономики сделает выгодность сделки для всех сторон менее очевидной. Соответственно, в зависимости от макроэкономического сценария ограничения по добыче будут смягчаться, либо будут полностью сняты в 2021 году. В 2020-м среднегодовые цены на нефть составят $25/$35/$35 за баррель в пессимистичном, базовом и оптимистичном сценариях соответственно", - говорится в материале.

На эту тему
Нефть, доллар, рубль — как на них влияет изменение базовой ставки ФРС США

Аналитики ожидают, что по итогам текущего кризиса от российского правительства не потребуется фундаментальная консолидация бюджета, как в 2014 году, что устранит риски снижения государственного потребления и сдерживающего эффекта для роста экономики.

Судя по публичным заявлениям, Минфин по-прежнему действует в рамках бюджетного правила, которое в условиях рецессии не предусматривает увеличения расходов в размере, превышающем дополнительные ненефтегазовые доходы и дополнительные поступления от приватизации. В агентстве не ожидают в 2020 году появления подобных поступлений за исключением возврата части расходов на покупку акций Сбербанка (около 0,3% ВВП).

Отсутствие формальной возможности компенсировать негативный эффект от снижения цены на энергоресурсы за счет увеличения расходов приводит к тому, что в России в качестве основной меры бюджетной поддержки используются налоговые стимулы, отмечают эксперты.

"Если по мере развития кризисных явлений в российской экономике будет принято решение о необходимости расширения поддержки, то действие бюджетного правила может быть приостановлено", - прогнозируют аналитики.

Более того, в агентстве допускают применение иностранных практик изменения бюджетного правила, получивших распространение после кризиса 2008-2009 годов. "Они ("бюджетные правила второго поколения") в явной форме включают в себя условия, допускающие возможность приостановки действия бюджетного правила, или содержат контрциклические компоненты, которые позволяют существенно смягчить бюджетную политику в условиях кризиса. В результате смягчение политики происходит без изменения или нарушения бюджетного законодательства, что в долгосрочной перспективе повышает доверие как к бюджетному правилу, так и государству в целом", - говорится в исследовании.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
WSJ: Саудовская Аравия может начать сокращение добычи нефти раньше заявленного срока
Дискуссия такой возможности связана с обвалом стоимости нефти WTI
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС