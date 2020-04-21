В АКРА назвали причины обрушения цены на нефть WTI

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Обвал цены нефти WTI произошел из-за окончания срока фьючерсов и переполненных хранилищ, говорится в комментарии Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

"Цены на нефть марки WTI обвалились более чем на 300% и ушли в отрицательную зону. Такая ситуация связана с приближающейся экспирацией (окончанием обращения на рынке срочных контрактов) фьючерсов на нефть WTI 21 апреля и нехваткой мощностей хранения", - говорится в материале.

Аналитики отмечают, что данные контракты были поставочными. Обычно перед истечением срока контрактов хеджеры (страховые компании на фьючерсном рынке) выкупают ранее проданные контракты. Однако сейчас добывающие компании, которые продавали фьючерсы в целях снижения рисков, не стали их покупать и готовы поставить сырье по любой цене, поскольку хранилища переполнены, а доход от продажи они получили за счет того, что вовремя продали фьючерс.

"В итоге спекулянты не могут продать фьючерсы обратно хеджерам, при этом физическая нефть им не нужна, и они готовы доплачивать за то, чтобы сырье забрали. Подобная ситуация на финансовом рынке называется "угол", - поясняют в агентстве.

По мнению экспертов, данная динамика нефтяных цен позволяет предположить, что в вторник на заседании Железнодорожной комиссии Техаса, курирующей добычу нефти в крупнейшем нефтедобывающем штате США, будет принято решение о введении ограничений на добычу нефти в Техасе.