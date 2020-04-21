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Пандемия коронавируса нового типа

Росатом подготовит команду дублеров для топ-менеджеров центрального аппарата и дивизионов

Это позволит сохранить систему управления в случае заболевания кого-то из руководства, отметил глава Росатома Алексей Лихачев

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" сформирует и подготовит дублирующий состав для всех руководителей в центральном аппарате в Москве, дивизионах и на предприятиях, что позволит сохранить систему управления в случае заболевания кого-то из руководства. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев в видеообращении к сотрудникам отрасли, опубликованном на сайте госкорпорации.

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"Руководители и их дублеры должны поддерживать постоянный контакт, но быть дистанцированными друг от друга. Это позволит нам сохранить боеспособной всю систему управления в случае заболевания кого-то из руководства", - сказал он.

14 апреля сообщалось, что на предприятиях Росатома зарегистрировано 39 случаев заражения коронавирусом. По словам Лихачева, растет число случаев подозрения на коронавирус.

"Сейчас у нас на контроле в отрасли 47 случаев. 31 человек с контроля снят, и это хорошая новость. А новость плохая - растет количество заражений коронавирусом в атомных городах. Ситуация разная", - сказал глава госкорпорации.

Ситуация в атомных городах

Он отметил, что в большинстве атомных городов случаи заболеваний единичные, без распространения. Есть такие, где не зарегистрировано ни одного случая заражения - в Новоуральске, Лесном, Билибино. При этом в Сарове коронавирус подтвержден у 23 человек, более 100 человек находятся на карантине.

"В начале апреля в город из поездки на российский курорт вернулась семейная пара пенсионеров. Они оказались так называемыми "нулевыми пациентами". Их навещали родственники, к ним приходили соседи по подъезду. Через неделю у обоих была диагностирована коронавирусная инфекция, а позднее диагноз подтвердился у родственников и соседей, через контакты инфекцию получили и семь сотрудников федерального ядерного центра] ВНИИЭФ. К счастью, у всех заразившихся болезнь протекает в легкой форме", - сказал Лихачев.

Он добавил, что тревожной остается ситуация в Заречном Пензенской области, Железногорске, Обнинске и Удомле, где зафиксированы "не единичные случаи заражения".

На зарубежных площадках, где Росатом реализует свои проекты, ситуация стабильная. Лихачев отметил, что в Белоруссии к работе вернулись все специалисты, которые ранее находились на карантине из-за положительного первого теста на коронавирус. Последующие тесты на вирус, взятые у этих работников, оказались отрицательными.

Возвращение в штатный режим

Сотрудники предприятий Росатома продолжают возвращаться в штатный режим работы, и число работников на предприятиях увеличивается.

"Сейчас работают уже почти 150 тыс. сотрудников, 29 тыс. из них - дистанционно. Как я уже не раз говорил, у нас тут двойная задача. С одной стороны - мы, безусловно, обязаны выполнить все ключевые производственные показатели, прежде всего, в государственном оборонном заказе и в реализации зарубежных контрактов. С другой, повторю эту мысль вновь - мы должны сберечь жизнь и здоровье людей, не допустить распространения эпидемии на наших территориях", - сказал Лихачев.

Он обратил внимание на то, что особенно внимательными следует быть руководителям предприятий, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Мурманской и Нижегородской областях. "В этих регионах ситуация с коронавирусом становится все более острой, и это требует от нас повышенных мер безопасности", - сказал он.

Теги
РоссияЛихачев, Алексей ЕвгеньевичПандемия коронавируса нового типа
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