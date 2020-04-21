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WSJ: Саудовская Аравия может начать сокращение добычи нефти раньше заявленного срока

Дискуссия такой возможности связана с обвалом стоимости нефти WTI
Описание
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 21 апреля. Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК могут начать сокращение добычи нефти раньше мая, как было запланировано. Об этом в понедельник сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, обсуждение возможности такого решения связано с обвалом стоимости нефти WTI, которая в понедельник впервые в истории США достигла на Нью-Йоркской товарной бирже отрицательных показателей. К 16:36 по времени Восточного побережья США (23:36 мск) цена поставок энергоносителя в мае снизилась на $35,97 (196,88%), до минус $17,7. Стоимость поставок в июне подешевела примерно до $20 за баррель.

"С этим ужасом что-то нужно сделать. Но, может быть, уже поздно", - приводит газета слова представителя саудовских властей.

Страны ОПЕК+ на экстренном заседании 12 апреля смогли финализировать сделку о сокращении добычи в мае - июне. Итоговая квота по снижению добычи в течение двух месяцев составит не 10 млн баррелей в сутки (б/с), а 9,7 млн б/с, так как меньшую, чем предполагалось, квоту взяла на себя Мексика. Россия и Саудовская Аравия по условиям договоренностей сократят добычу нефти на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с.

Теги
Саудовская АравияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефтиСитуация с ценой на нефть WTI
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