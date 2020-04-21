Минпромторг внес 246 компаний в список системообразующих предприятий

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Почти 250 компаний из 15 отраслей вошло в отраслевой список системообразующих предприятий по линии Минпромторга РФ, сообщается на сайте министерства.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин предложил пересмотреть список системообразующих предприятий, в который уже включено около 650 компаний. 17 апреля правкомиссия по повышению устойчивости развития российской экономики одобрила четыре отраслевых перечня, предложенных Минпромторгом, Минэнерго, Минкомсвязи и Минсельхозом.

"В перечень вошло 246 организаций сферы ведения Минпромторга России, отобранных по 15 различным отраслям: автомобильная, авиационная, радиоэлектронная, легкая, химическая, электротехническая и кабельная промышленность, станкостроение, нефтегазовое машиностроение, энергетическое, тяжелое, железнодорожное машиностроение, судостроение, лесопромышленный комплекс, промышленность социально значимых товаров, промышленность обычных вооружений и промышленность боеприпасов и спецхимии", - говорится в сообщении.

В список вошли такие компании, как "АвтоВАЗ", Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), "Вертолеты России", судостроительная корпорация "Ак Барс", "Трансмашхолдинг", "ГАЗ" и другие.

Отмечается, что отрасли будут дополняться новыми предприятиями, которые должны соответствовать установленным критериям. Согласно с ними, предприятие может быть признано системообразующим, если имеет одно или несколько из следующих оснований: является градообразующим, оказывает существенное влияние на развитие региона, головной исполнитель или исполнитель первого уровня кооперации по гособоронзаказу, осуществляет деятельность по эксплуатации критической инфраструктуры и (или) обеспечению безопасности в Крыму, Севастополе, Калининградской области и в Дальневосточном федеральном округе, внедряет и разрабатывает технологии и важное программное обеспечение, предоставляет услуги по разработке государственных и информационных систем, общественно значимых сервисов и услуг по информационной безопасности, обеспечивает транспортную доступность удаленных территорий, производит товары, положение которых признано доминирующим на рынке.

Кроме того, на этой неделе будет утвержден перечень системообразующих организаций для фармацевтической и медицинской промышленности, металлургии, сельскохозяйственного ,специализированного машиностроения, машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности, промышленности строительных материалов (изделий) и строительных конструкций, производства изделий народных художественных промыслов, оптовой и розничной торговли и мебельной промышленности.