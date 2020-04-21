Эксперт считает, что трейдеры будут хранить нефть в супертанкерах в расчете на подъем цен

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /ТАСС/. Обвал цены нефти WTI создает для трейдеров редкую возможность заполнить танкеры сырьем и выждать в расчете на то, что позднее в этом году цены на углеводородное сырье резко возрастут вместе со спросом. Такое мнение высказал в понедельник газете The Wall Street Journal экономист Рид Айэнсон из нью-йоркской компании Kpler Inc., которая разрабатывает для нефтегазовых фирм средства отслеживания рыночной информации.

По оценке эксперта, в настоящий момент можно добиться успеха в поиске вакантного хранилища для нефти. "Можно очень хорошо заработать, если найти хранилище", - отметил Айэнсон. Проблемы добывающих компаний представляют собой редкую возможность для трейдеров, которые занимаются заполнением танкеров сырой нефтью и направлением их в дрейфующее плавание, передает газета слова экономиста. С его точки зрения, расчет строится на том, что пандемия COVID-19 (болезни, вызываемой коронавирусом нового типа) исчерпает себя, а спрос на нефть и цены на нее подскочат позднее в этом году.

В публикации указывается, что стоимость суточного фрахта крупных нефтяных танкеров класса VLCC (супертанкеры) возросла с $429 тыс. до приблизительно $100 тыс. Эти цифры отражают условия контракта сроком до шести месяцев. При контракте сроком на год суточный фрахт VLCC увеличился с $30,5 тыс. до приблизительно $72,5 тыс. Согласно публикации, если прогноз скачка цен оправдается, то трейдеры смогут добиваться прибыли, даже выплачивая $10 тыс. в сутки сверх стоимости фрахта.

Стоимость нефти WTI в понедельник впервые в истории США опустилась на Нью-Йоркской товарной бирже до отрицательных показателей. К 16:36 по времени Восточного побережья США (23:36 мск) цена поставок энергоносителя в мае снизилась на $35,97 (196,88%), до минус $17,7. Стоимость поставок в июне подешевела примерно до $20 за баррель.