{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с ценой на нефть WTI

Эксперт считает, что трейдеры будут хранить нефть в супертанкерах в расчете на подъем цен

Стоимость нефти WTI впервые в истории США опустилась на Нью-Йоркской товарной бирже до отрицательных показателей

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /ТАСС/. Обвал цены нефти WTI создает для трейдеров редкую возможность заполнить танкеры сырьем и выждать в расчете на то, что позднее в этом году цены на углеводородное сырье резко возрастут вместе со спросом. Такое мнение высказал в понедельник газете The Wall Street Journal экономист Рид Айэнсон из нью-йоркской компании Kpler Inc., которая разрабатывает для нефтегазовых фирм средства отслеживания рыночной информации.

По оценке эксперта, в настоящий момент можно добиться успеха в поиске вакантного хранилища для нефти. "Можно очень хорошо заработать, если найти хранилище", - отметил Айэнсон. Проблемы добывающих компаний представляют собой редкую возможность для трейдеров, которые занимаются заполнением танкеров сырой нефтью и направлением их в дрейфующее плавание, передает газета слова экономиста. С его точки зрения, расчет строится на том, что пандемия COVID-19 (болезни, вызываемой коронавирусом нового типа) исчерпает себя, а спрос на нефть и цены на нее подскочат позднее в этом году.

В публикации указывается, что стоимость суточного фрахта крупных нефтяных танкеров класса VLCC (супертанкеры) возросла с $429 тыс. до приблизительно $100 тыс. Эти цифры отражают условия контракта сроком до шести месяцев. При контракте сроком на год суточный фрахт VLCC увеличился с $30,5 тыс. до приблизительно $72,5 тыс. Согласно публикации, если прогноз скачка цен оправдается, то трейдеры смогут добиваться прибыли, даже выплачивая $10 тыс. в сутки сверх стоимости фрахта.

Стоимость нефти WTI в понедельник впервые в истории США опустилась на Нью-Йоркской товарной бирже до отрицательных показателей. К 16:36 по времени Восточного побережья США (23:36 мск) цена поставок энергоносителя в мае снизилась на $35,97 (196,88%), до минус $17,7. Стоимость поставок в июне подешевела примерно до $20 за баррель.

Теги
Ситуация с ценой на нефть WTI
Реклама на ТАСС
Ситуация с ценой на нефть WTI
Медведев считает целесообразным продавать нефть на мировом рынке по принципу take or pay
Обвал фьючерсов на нефть напоминает картельный сговор, отметил замглавы Совбеза
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС