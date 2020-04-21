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Ситуация с ценой на нефть WTI

Эксперт: при $10 за баррель более 1,1 тыс. добывающих компаний США могут обанкротиться

Стоимость нефти WTI 20 апреля впервые в истории США опустилась до отрицательных показателей

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /ТАСС/. Цена нефти от $10 и ниже за баррель вынудит почти все американские компании, занимающиеся добычей углеводородного сырья и имеющие задолженность, объявить о банкротстве и запросить временной защиты от кредиторов. Такую оценку высказал в понедельник в эфире телекомпании CNN эксперт нью-йоркской аналитическо-консалтинговой компании Rystad Energy Артем Абрамов.

"При $10 за баррель практически каждой добывающей компании США с долгами придется обратиться к главе 11 (глава закона о банкротстве США, позволяющая проводить реорганизацию деятельности - прим. ТАСС) или же рассмотреть более стратегически ориентированные возможности", - приводит телекомпания слова Абрамова. Он сулит крах более 1,1 тыс. американских компаний при сохранении расценок на нефть на уровне $10 и ниже.

Rystad Energy полагает, что $20 за баррель чреваты банкротством 533 нефтяных компаний США к завершению 2021 года. "$30 уже весьма плохо, но при $20 или даже $10 настанет полный кошмар", - предостерег Абрамов.

Стоимость нефти WTI в понедельник впервые в истории США опустилась на Нью-Йоркской товарной бирже до отрицательных показателей. К 16:36 по времени Восточного побережья США (23:36 мск) цена поставок энергоносителя в мае снизилась на $35,97 (196,88%), до минус $17,7. Стоимость поставок в июне подешевела примерно до $20 за баррель.

Теги
СШАСитуация с ценой на нефть WTI
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