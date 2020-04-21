"Известия": ОНФ зафиксировал рост жалоб на отказы в кредитных каникулах

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Аналитики проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За права заемщиков" отмечают увеличение количества жалоб граждан на отказ в предоставлении кредитных каникул. Об этом во вторник сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные ОНФ.

По данным издания, в 76% сообщений, опубликованных в соцсетях и открытых источниках, заемщики жалуются на работу линий поддержки, а также говорят о немотивированных отказах в кредитных каникулах. Кроме того, в 38% случаев также отмечается техническая неготовность банков к оперативной настройке систем для осуществления отсрочки по выплатам.

"Заемщики отмечают, что сотрудники банков не владеют информацией о порядке предоставления кредитных каникул и ссылаются на отсутствие внутренних распоряжений руководства. Динамика обращений предполагает возможный рост жалоб на отказы в предоставлении кредитных каникул, несмотря на увеличение лимитов по ипотечным кредитам в отдельных регионах с 10 апреля", - подчеркивается в мониторинге ОНФ.

Также в ОНФ отметили стремление банков предложить заемщику собственные продукты, однако условия по ним могут быть хуже. "Важно отметить, что закон о кредитных каникулах подразумевает обязанность банка предоставлять льготный период и право потребителя этой возможностью пользоваться. Мы понимаем, что у большинства финансовых организаций существуют свои программы, которые они стремятся предоставить клиенту более активно. Однако мы считаем, что собственные продукты кредиторы вправе предлагать только тем, кто действительно не подходит по параметрам, определенным законом", - добавили "Известиям" в ОНФ.

В пресс-службе Банка России газете сообщили, что большая часть одобренных программ реструктуризации являются собственными программами банков, которые идут навстречу потребителям.

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля подписал закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства. В соответствии с принятыми нормами, заемщики могут обратиться к кредитору не позднее 30 сентября 2020 года с требованием установить кредитные каникулы сроком до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года.