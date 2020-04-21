Российские банки одобрили треть заявок на розничные кредиты в марте

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Банки в марте одобрили 33,2% заявок на розничные кредиты, что на 3,5 процентных пункта (п. п.) меньше, чем в марте 2019 года. Об этом говорится в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с февралем этого года доля одобрений кредитов в марте 2020 года снизилась на 1,3 п. п.

При этом в марте 2020 года доля одобренных необеспеченных кредитов (потребкредиты и кредитные карты) по сравнению с мартом 2019 года снизилась на 3,3 п. п., а автокредитов - на 8,8 п. п. В свою очередь доля одобренных ипотечных ссуд выросла на 3,7 п. п.

По сравнению с февралем текущего года доля одобренных заявок на необеспеченные кредиты и ипотеку снизилась на 1,8 п. п. и 1,7 п. п. соответственно.

"Уровень одобрения кредитных заявок снижается уже достаточно продолжительное время - не менее 1,5 - 2 лет, - приводит пресс-служба слова гендиректора организации Александра Викулина. - К причинам такого снижения можно отнести регуляторные действия Банка России по сокращению долговой нагрузки граждан, скромную динамику доходов населения и, в то же время, высокий спрос граждан на заемные средства. Поэтому сейчас кредиторы очень тщательно оценивают заемщиков и стараются кредитовать только тех из них, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг находятся на должном уровне. Кроме того, растет популярность интернет-каналов приема заявок на кредиты, в которых, как правило, кредитное качество заявок ниже, чем в традиционных каналах. Все эти факторы приводят к снижению доли одобренных кредитных заявок. Что касается уровня одобрения банками заявок в марте текущего года, то, бесспорно, на его динамику существенное влияние оказали распространение коронавирусной инфекции, а также экономическая ситуация в стране и мире".

Самый высокий уровень одобрений кредитных заявок в регионах РФ был отмечен в Вологодской (38,9%), Кировской (38,8%) и Архангельской (37,1%) областях. Самый низкий - в республиках Ингушетия (22,7%) и Карачаево-Черкессия (22,9%), Кабардино-Балкарской Республике (23%).