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Пандемия коронавируса нового типа

В авиакомпании Virgin Australia на фоне пандемии коронавируса ввели внешнее управление

Компания по-прежнему намерена осуществлять рейсы для транспортировки работников служб жизнеобеспечения и возвращения австралийцев на родину

ТАСС, 21 апреля. Австралийская авиакомпания Virgin Australia во вторник объявила о переходе во внешнее управление.

"Virgin Australia Holdings Limited передана во внешнее управление для рекапитализации и для того, чтобы обеспечить более крепкое финансовое положение компании по окончании кризиса с коронавирусом", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте перевозчика.

Вон Стробридж, которого совет директоров компании назначил одним из управляющих, заверил, что план новой администрации заключается в как можно более скором ее выходе из внешнего управления. Нынешний генеральный директор Пол Скурра в свою очередь подчеркнул, что перевозчик намерен продолжать полеты и "сыграть важную роль в возвращении экономики Австралии к нормальному состоянию после окончания пандемии коронавируса".

Virgin Australia по-прежнему будет осуществлять рейсы для транспортировки работников служб жизнеобеспечения и возвращения австралийцев на родину, а также сохранит необходимые коридоры грузовых перевозок.

Virgin Australia - один из крупнейших авиаперевозчиков Австралии. Компания начала свою деятельность в 2000 году.

Теги
АвстралияПандемия коронавируса нового типа
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