Мосбиржа остановит торги фьючерсом WTI с экспирацией 21 апреля после обвала цен

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Московская биржа приняла решение о приостановке торгов фьючерсом нефти марки WTI с экспирацией 21 апреля после рекордного обвала цен на нее накануне. Об этом во вторник сообщается на сайте Мосбиржи.

"Московская биржа приостанавливает торги контрактом на нефть марки Light Sweet Crude Oil (контракт CL-4.20) с экспирацией 21 апреля 2020 в дневную торговую сессию 21 апреля 2020 года. Данное решение принято для недопущения возникновения дополнительных негативных последствий у участников торгов и их клиентов в связи с беспрецедентным падением цен на торгах соответствующим контрактом на NYMEX 20 апреля", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе клиринговой сессии во вторник состоится исполнение расчетного фьючерсного контракта на нефть WTI с исполнением в апреле в соответствии со спецификацией контракта и правилами торгов и клиринга.

"Остальные серии фьючерсных контрактов и опционов на нефть марок Light Sweet Crude Oil и Brent продолжат торговаться без изменений", - отмечается в сообщении.

Стоимость нефти WTI в понедельник впервые в истории США опустилась на Нью-Йоркской товарной бирже до отрицательных показателей. К 16:36 по времени Восточного побережья США (23:36 мск) цена поставок энергоносителя в мае снизилась на $35,97 (196,88%), до минус $17,7. Стоимость поставок в июне подешевела примерно до $20 за баррель.

Нефть марки WTI добывается в Техасе и используется в основном для производства бензина. Ее стоимость обычно отличается в меньшую сторону от Brent, на которую куда в большей степени ориентируется мировой рынок, в том числе российская Urals. Это связано с тем, что фьючерсы на WTI напрямую связаны с физическими поставками в отличие от Brent.