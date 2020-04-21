"Известия": число онлайн-заказов из-за рубежа в РФ сократилось на 22% в I кв. 2020 года

Всего за январь-март текущего года было оформлено 71,9 млн отправлений, что на 20,3 млн меньше по сравнению с прошлым. При этом объем таможенных поступлений вырос более чем в полтора раза - до 360 млн рублей из-за снижения в 2020 году порога беспошлинной онлайн-торговли с €500 до €200. Кроме того, в 3,4 раза - до 196 тыс. увеличилось количество посылок, выпускаемых с уплатой таможенных платежей.

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Количество посылок в рамках трансграничной электронной торговли уменьшилось на 22% в I квартале 2020 года из-за пандемии. Спрос на товары отечественных интернет-магазинов увеличился на 500%, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС).

Снижение заказов из-за рубежа подтвердил "Известиям" президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Он обосновал это тем, что в период пандемии потребность в непродовольственных товарах уменьшилась во всем мире. Кроме того, в настоящее время доставка занимает больше времени, чем обычно, в связи с чем россияне предпочитают пользоваться отечественными сайтами.

"Большой спрос остается на продукты, детские товары, включая питание и предметы гигиены. Сейчас он в 2-4 раза превышает прежний уровень торговли. К этому моменту продажи электроники и бытовой техники просели на 20-25%, на столько же упали онлайн-продажи одежды и обуви", - добавил Соколов.

В пресс-службе "Почты России" газете сообщили, что сейчас отмечается увеличение спроса на доставку товаров из маркетплейсов на 500%, это объясняется замещением офлайн-покупок.

Российские маркетплейсы зафиксировали более чем двукратный рост числа новых покупателей в марте из-за ситуации с коронавирусом. В Ozon в марте количество новых клиентов выросло в два раза к прошлому году, в апреле рост продолжился - за первые две недели число новых покупателей выросло как минимум на треть. На Wildberries в апреле 2020 г. количество новых клиентов увеличилось в три раза по сравнению с прошлым годом и выросло число покупателей из небольших населенных пунктов. Аудитория маркетплейса "Беру" в марте 2020 года была в 2,2 раза больше, чем год назад, а количество пользователей, сделавших хотя бы один заказ, увеличилось в три раза.