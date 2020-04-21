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В Приморье снизили ставку налога для образовательных организаций и кинотеатров

В регионе уже отменили на три месяца арендную плату за краевое имущество в качестве меры поддержки предпринимателей

ВЛАДИВОСТОК, 21 апреля. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Приморского края во вторник снизили налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения в 2020 году из-за пандемии для организаций образования и кинотеатров. Заседание проходит в режиме видеоконференции.

Власти Приморья ранее в качестве мер поддержки предпринимателей уже отменили на три месяца арендную плату за краевое имущество и снизили ставки по налогам по упрощенной системе налогообложения для малого и среднего бизнеса с 5% до 1% по восьми видам деятельности.

"Предлагается расширить перечень видов деятельности, на которые будет распространяться пониженная ставка по упрощенной системе налогообложения следующими направлениями: деятельность в области демонстрации кинофильмов, образование общее, образование профессиональное, образование дополнительное, предоставление услуг по дневному уходу за детьми. Также законопроектом предполагается расширить в 2020 году льготу по налогу на имущество юридических лиц следующими видами экономической деятельности: деятельность санаторно-курортных организаций, деятельность в области демонстрации кинофильмов ввиду полного запрета данной деятельности на текущий момент", - озвучил параметры законопроекта перед голосованием зампредседателя правительства края Константин Шестаков.

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Он добавил, что решение приведет к выпадающим доходам бюджета на 2020 год в размере 50 млн рублей. Депутаты законопроект поддержали в трех чтениях.

Правительство РФ ранее уже приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы. Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.

Теги
РоссияПриморский крайДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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