В Приморье снизили ставку налога для образовательных организаций и кинотеатров

ВЛАДИВОСТОК, 21 апреля. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Приморского края во вторник снизили налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения в 2020 году из-за пандемии для организаций образования и кинотеатров. Заседание проходит в режиме видеоконференции.

Власти Приморья ранее в качестве мер поддержки предпринимателей уже отменили на три месяца арендную плату за краевое имущество и снизили ставки по налогам по упрощенной системе налогообложения для малого и среднего бизнеса с 5% до 1% по восьми видам деятельности.

"Предлагается расширить перечень видов деятельности, на которые будет распространяться пониженная ставка по упрощенной системе налогообложения следующими направлениями: деятельность в области демонстрации кинофильмов, образование общее, образование профессиональное, образование дополнительное, предоставление услуг по дневному уходу за детьми. Также законопроектом предполагается расширить в 2020 году льготу по налогу на имущество юридических лиц следующими видами экономической деятельности: деятельность санаторно-курортных организаций, деятельность в области демонстрации кинофильмов ввиду полного запрета данной деятельности на текущий момент", - озвучил параметры законопроекта перед голосованием зампредседателя правительства края Константин Шестаков.