В Приморье на борьбу с пандемией, развитие медицины и образования добавили 1,5 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 21 апреля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Приморья выделили дополнительные средства в бюджете региона на развитие образования, здравоохранения и борьбу с распространением коронавирусной инфекции, сообщает во вторник пресс-служба краевого парламента.

"Выделены дополнительные средства на мероприятия, связанные с развитием медицины и противодействием распространению коронавирусной инфекции, а также на поддержку наиболее пострадавших отраслей экономики. Первый вице-губернатор Приморского края - председатель правительства Приморья Вера Щербина рассказала, что на это в общей сложности будет направлено 1,525 млрд рублей. Она отметила, что с учетом вносимых изменений основные параметры краевого бюджета на 2020 год составляют по доходам 141,3 млрд рублей, по расходам почти 164 млрд рублей, дефицит бюджета - 22,5 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Бюджетная корректировка была принята подавляющим большинством голосов. Увеличение доходов бюджета за счет федеральных средств составило 3,7 млрд рублей, при этом расходная часть в 2020 году увеличена на 6,6 млрд рублей. Дефицит вырос на 2,8 млрд рублей, но, как отметила Щербина, бюджет остается сбалансированным, никаких заимствований не планируется. Покрытие дефицита будет осуществляться с помощью оставшихся неосвоенными средств 2019 года.

По словам председателя профильного комитета заксобрания Галуста Ахояна, самые крупные изменения произошли в госпрограмме "Социальная поддержка населения" - увеличение на 1,33 млрд. рублей; "Развитие образования" - увеличение на 1,23 млрд рублей, "Развитие здравоохранения" - на 280 млн рублей, "Экономическое развитие" - на 1,39 млрд рублей.

8 апреля на совещании с главами регионов президент РФ Владимир Путин сообщил, что 13 млрд рублей направят на закупку медтехники, в том числе на аппараты искусственной вентиляции легких, реанимобилей и машин скорой помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией. При этом президент поручил Минфину "дать регионам возможность поступать гибко", концентрируя выделяемые ресурсы на тех проблемах, "которые лучше видны на местах". Кроме того, глава государства предложил дополнительно выплачивать врачам, работающим с пациентами с коронавирусом, 80 тыс. рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу - 50 тыс. рублей, младшему медперсоналу - 25 тыс. рублей в месяц.