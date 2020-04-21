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Пандемия коронавируса нового типа

Минфин США выплатил $2,9 млрд авиакомпаниям, пострадавшим из-за пандемии

Отмечается, что средства будут потрачены на выплату заработной платы сотрудникам

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Министерство финансов США выплатило $2,9 млрд американским авиаперевозчикам, столкнувшимся со значительными финансовыми потерями в связи с пандемией нового коронавируса. Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном Минфином в понедельник.

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"Минфин произвел первые платежи пассажирским авиаперевозчикам в рамках программы помощи по зарплатам, выплатив в общей сложности $2,9 млрд первоначальных платежей заявителям <...>, в числе которых две крупные авиакомпании и 54 более мелких авиаперевозчика. Минфин будет осуществлять дополнительные выплаты <...>, в том числе крупным авиакомпаниям, заключившим [с властями соответствующее] соглашение", - говорится в сообщении. Данные средства должны быть потрачены на выплату заработной платы сотрудникам.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что число пассажиров, путешествующих авиалиниями в США, сократилось почти в два раза из-за последствий пандемии.

 

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