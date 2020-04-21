Цена бензина на заправках штата Нью-Йорк не изменилась, несмотря на обвал цен на нефть WTI

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Существенное снижение цены на фьючерсные поставки нефти WTI пока никак не отразилось на цене бензина на автозаправочных станциях (АЗС) штата Нью-Йорк. Хозяева бензоколонок не спешат менять ценники и продают бензин автовладельцам так же, как и в последние дни, как лично убедился корреспондент ТАСС вечером 20 апреля.

Так, на бензоколонке района Вестчестер штата Нью-Йорк цена на 87-й бензин - самую ходовую марку топлива - держится выше, чем в среднем по штату - $2,55 за галлон (3,785 л). Практически такой же ценник значится и на АЗС в районе Ривердейл - северной части города Нью-Йорк, где проживают многие российские дипломаты, журналисты и представители русскоязычной диаспоры. Цена на 87-й бензин составляет здесь $2,49 за галлон. Эта же марка горючего на заправочной станции Бродвея в районе Бронкс, где расположены муниципальные дома для малообеспеченных жителей города, стоит $1,95 за галлон. По словам сотрудника этой АЗС, за последними новостями он вообще не следит. "В любом случае снижать цену на бензин, закупленный по прежним ценам, мы не планируем. К тому же нам надо выплачивать аренду, зарплату работникам и как-то жить", - добавил он.

На АЗС Манхэттена цены на бензин 87-й марки в среднем варьируются от $1,95 до $2,5 за галлон. В то же время, по наблюдению корреспондента ТАСС, некоторые собственники вообще прекратили обслуживание автовладельцев, временно закрыв доступ к заправочным колонкам. Никаких поясняющих объявлений хозяева таких АЗС не оставили.

Бензин не спешит за нефтью

Самый дешевый бензин 87-й марки вблизи мегаполиса удалось найти на АЗС в районе города Лонг-Бич - $1,87 за галлон. Владелец заправки в беседе с ТАСС высказал мнение, что падение стоимости нефти в понедельник вряд ли сильно скажется на цене бензина. "Думаю, в течение ближайшего месяца или двух можно ожидать удешевления на 15-20 центов за галлон", - предположил он.

Бизнесмен пояснил, что лично он закупает тот бензин, который производят из импортируемого Соединенными Штатами сырья. "Эта нефть проходит очень долгий путь - на нефтеперерабатывающие заводы, затем в хранилища, ее везут танкерами, гонят по трубопроводам, разливают в бензовозы, прежде чем она попадает ко мне. Столь долгая и дорогостоящая транспортировка всегда будет важнейшей составляющей в ценообразовании, а значит бензин не спешит за нефтью и не повторяет трендов нефтяной биржи", - полагает собственник АЗС.

Стоимость нефти марки WTI впервые в истории США достигла в понедельник на Нью-Йоркской товарной бирже отрицательных показателей. К 16:36 по времени Восточного побережья США (23:36 мск) цена поставок энергоносителя в мае снизилась на $35,97 (196,88%), до минус $17,7. Стоимость поставок в июне подешевела примерно до $20 за баррель.

Как отметили специалисты аналитической компании S&P Global Platts, падение стоимости нефти обусловлено опасениями относительно того, что многие хранилища в США могут вскоре быть заполнены. В связи с этим некоторые участники торгов готовы заплатить за вывоз нефти. Как констатировал аналитик компании Дейв Эрнсберг, стоимость WTI "никогда не падала больше, чем на 100%, что произошло сегодня". "Не думаю, что кто-то из нас может поверить в то, что произошло, - приводит его слова агентство Associated Press. - Это меняет все экономические принципы торговли нефтью".